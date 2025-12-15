Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια (16/12, 21:15, LIVE από το Gazzetta) και αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του Μόντε Μόρις.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί κόντρα στη Βαλένθια (16/12, 21:15, LIVE από το Gazzetta) χωρίς τους Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ και τον νεοαποκτηθέντα Μόντε Μόρις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να σχολιάζει την αναμέτρηση με τους Ισπανούς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο κόουτς των Πειραιωτών ανέφερε στη Media Day:

Για το ματς: «Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι με βάση τις συνθήκες τις δικές μας. Έχουμε χάσει τα δύο τελευταία ματς και πρέπει να κερδίσουμε. Πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Έχω εκτίμηση στον προπονητή της. Παίζουν με συγκεκριμένο τρόπο και πρόσθεσαν κάποιους παίκτες. Παίζουν με ρυθμό και ένταση. Σουτάρουν οι πάντες στο παρκέ και ανοίγουν το γήπεδο. Πρέπει να είμαστε καλοί αμυντικά και να ελέγξουμε το ρυθμό. Δεν βγάζω συμπέρασμα από το πρόγραμμα. Ομάδες που είναι κουρασμένες παίζουν καλά, ομάδες που είναι πιο άνετες δεν κερδίζουν. Έχει σχέση με το πόσο αποφασισμένος είσαι».

Για τους απόντες: «Ο ΜακΚίσικ και ο Γουορντ είναι έξω. Ο Μόρις δεν θα παίξει. Την Τετάρτη θα κάνει εργομετρικα και να δούμε πως είναι η κατάστασης του και μετά θα μπει στις προπονήσεις μας. Θα δούμε μετά την Τετάρτη σε ποια κατάσταση θα είναι».

Για το τι θα δώσει ο Μόρις: «Όλοι τον ξέρουν ως παίκτη. Έγιναν πολλές καλές αναλύσεις. Πασάρει και παίζει για την ομάδα. Ο Ολυμπιακός αυτήν την στιγμή απαιτείται να έχει ισορροπία. Κάναμε κακό ματς στη Βαρκελώνη. Έχουμε πολλούς καλούς σκόρερ και αν βελτιώσουμε την ισορροπία μας θα γίνουμε πολύ καλοί».

Για το πλάνο ένταξης του Μόρις: «Να μου επιτρέψετε να σας πω μετά την Τετάρτη, γιατί τότε θα ξέρουμε από τους εργοφυσιολόγους σε ποια κατάσταση είναι αγωνιστικά».

Για το που θέλει να βελτιωθεί άμεσα η ομάδα του: «Μια καλή εικόνα ήταν αυτή με το Περιστέρι. Δεν έχει σημασία που δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά παίξαμε ολοκληρωτικά. Πολλές πάσες, συμμετοχή, ταχύτητα, καλή άμυνα. Νομίζω ότι δυσκολευόμαστε, γιατί φέτος υπάρχουν νέα δεδομένα. Έχουμε σκόρερ πιο πολλούς και τραυματισμούς. Οι ομάδες έτσι είναι θέλουν χρόνο. Όσο λιγότερες προπονήσεις κάνουμε τόσο μας στοιχίζει. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας. Αλλά αυτό είναι και έχουμε αρκετά καλούς παίκτες για να μπούμε στο δεύτερο μισό πλήρεις και ολοκληρωμένοι».

Για τον Ουόκαπ: «Θα ήθελα να μην πηγαίνω σε συγκρίσεις. Όταν ολοκληρώνει κάποιος την πορεία του μόνο. Για μένα οι παίκτες είναι η εμπιστοσύνη που τους έχεις. Στον Τόμας έχουμε εμπιστοσύνη ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, γιατί εκτελεί το πλάνο».