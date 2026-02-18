Μια ανάρτηση με τον γιό του έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τη Δευτέρα (16/2) αναχώρησε εκτάκτως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Ηράκλειο της Κρήτης για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας. Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» την Τετάρτη (18/2) δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον γιό του, όπου είναι πανευτυχής.

Το χαμόγελο του Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι αποτυπωμένο στο πρόσωπο του και δείχνει πως αισθάνεται δίπλα στο γιό του, ο οποίος επίσης απολαμβάνει κάθε στιγμή δίπλα στον πατέρα του.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα την Παρασκευή (20/2), προκειμένου να μεταβεί απευθείας στην Κρήτη και να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας. Άλλωστε, η εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο διεθνής γκαρντ αποτελεί ένα συν για τον προπονητή του Ολυμπιακού εν όψει της μεγάλης «μάχης» με τον Παναθηναϊκό AKTOR στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.