Αντετοκούνμπο για Final Four: «Ήρθε η ώρα του Ολυμπιακού, αλλά ο Άταμαν είναι πάντα εκεί»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στην Cosmote TV και έκανε την πρόβλεψή του για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ενόψει του φετινού final four της Αθήνας.

Στην κάμερα της Cosmote TV παραχώρησε δηλώσεις ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπου μίλησε μεταξύ άλλων και για το φετινό Final Four της Αθήνας, δίνοντας τις προβλέψεις του για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα ο διεθνής σούπερ σταρ των Μπακς ρωτήθηκε για το πώς βλέπει τις δύο ελληνικές ομάδες, χρήζοντας φαβορί τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Αν μου έλεγες μια από τις δύο αυτές ομάδες τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα έλεγα Ολυμπιακό, γιατί ήρθε η ώρα τους.

Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες δυσκολίες, είχε κάποιους τραυματισμούς, αλλά όταν έχεις έναν προπονητή σαν τον Άταμαν… όπως και να το πούμε, κάποιοι μπορεί να τον γουστάρουν, κάποιοι μπορεί να μην τον γουστάρουν, αλλά είναι πάντα εκεί, πάντα χτυπάει την πόρτα σε κάθε Final Four».