Ο Ολυμπιακό δημοσίευσε την καθιερωμένη παρακάμερα, δίνοντας έμφαση στην πρώτη παρουσία του Μόντε Μόρις στο ΣΕΦ, στην ήττα του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 92-99 στο ΣΕΦ για την 16η αγωνιστική της EuroLeague.

Η παρακάμερα που δημοσιεύτηκε από το επίσημο σάιτ της ΚΑΕ, αποτυπώνει πως έζησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού την ήττα της ομάδας του, καθώς και την πρώτη παρουσίας του Μόντε Μόρις στον Πειραιά.

Μάλιστα εορταστικό ήτα το κλίμα μέσω των δραστηριοτήτων και των εκπλήξεων που φύλαγε η ΚΑΕ για τους μικρούς φίλους της ομάδας.