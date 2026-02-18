Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας: Η μέρα και οι ώρες των ημιτελικών
Ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας με τα ζευγάρια των ημιτελικών να έχουν καθοριστεί για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Το ψυχωμένο Μαρούσι υπέταξε τον Άρη και ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα το εμπόδιο της ΑΕΚ κι έτσι οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στον πρώτο ημιτελικό την Πέμπτη (19/02, 17:00).
Από την άλλη, ο Ηρακλής δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Μύκονο πέρνωντας το εισιτήριο για τη συνέχεια και ο Παναθηναϊκός σε δεύτερο χρόνο επικράτησε του ΠΑΟΚ με ευκολία και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να ξεχωρίζει, για να συμπληρώσει το ζευγάρι του δεύτερου ημιτελικού την Πέμπτη (19/02, 20:00).
Οι ημιτελικοί
Ολυμπιακός - Μαρούσι (19/02, 17:00)
Παναθηναϊκός - Ηρακλής (19/02, 20:00)
