Σπανούλης: «Έσταξε» τρίποντα στην προπόνηση της Μονακό
Η Μονακό, φιλοξενείται από την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague στην Ισπανία.
Ο Βασίλης Σπανούλης, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας του έπιασε ξανά την μπάλα στα χέρια του και «χλάτσωνε» το ένα τρίποντο μετά το άλλο.
- Άταμαν για Σλούκα: «Είναι καλά, θα παίξει αύριο»
- Τι είπε για την επιστροφή Χολμς ο Άταμαν
- Φαρίντ: «Μου αρέσει που υπάρχουν πολλά ματς και έχουμε λιγότερες προπονήσεις»
Η Μονακό ανάρτησε το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Coach Spanoulis still got it».
Η γαλλική ομάδα, προέρχεται από ήττα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην EuroLeague στο Μονακό και θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.
Δείτε το βίντεο της Μονακό:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.