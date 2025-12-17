Σπανούλης: «Έσταξε» τρίποντα στην προπόνηση της Μονακό

Σπανούλης: «Έσταξε» τρίποντα στην προπόνηση της Μονακό

Newsroom
spanoulis
Η Μονακό δημοσίευσε ένα βίντεο που φαίνεται ο Βασίλης Σπανούλης, να «χλατσώνει» τρίποντα και να δείχνει πως βρίσκεται σε φόρμα, ακόμα και ως προπονητής.

Η Μονακό, φιλοξενείται από την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague στην Ισπανία.

Ο Βασίλης Σπανούλης, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας του έπιασε ξανά την μπάλα στα χέρια του και «χλάτσωνε» το ένα τρίποντο μετά το άλλο.

Η Μονακό ανάρτησε το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Coach Spanoulis still got it».

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Πόσο πείθουν και δεν... πείθουν οι «αιώνιοι»!
image

Η γαλλική ομάδα, προέρχεται από ήττα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην EuroLeague στο Μονακό και θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

 

Δείτε το βίντεο της Μονακό:

@Photo credits: instagram/Monacobc
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     