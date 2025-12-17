Η Μονακό δημοσίευσε ένα βίντεο που φαίνεται ο Βασίλης Σπανούλης, να «χλατσώνει» τρίποντα και να δείχνει πως βρίσκεται σε φόρμα, ακόμα και ως προπονητής.

Η Μονακό, φιλοξενείται από την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague στην Ισπανία.

Ο Βασίλης Σπανούλης, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας του έπιασε ξανά την μπάλα στα χέρια του και «χλάτσωνε» το ένα τρίποντο μετά το άλλο.

Η Μονακό ανάρτησε το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Coach Spanoulis still got it».

Η γαλλική ομάδα, προέρχεται από ήττα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην EuroLeague στο Μονακό και θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.