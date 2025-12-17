Άταμαν για Σλούκα: «Είναι καλά, θα παίξει αύριο»

Ο Έργκιν Άταμαν, μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστική της EuroLeague και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Σλούκα αλλά και του Χολμς.

Ο Παναθηναϊκός, φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 2115), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague, στο «Telekom Center Athens».

Ο Έργκιν Άταμαν, μίλησε στη media day, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης και τόνισε πως ο Σλούκας και Χολμς θα είναι έτοιμοι να παίξουν κανονικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

Για τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε: «Δεν τα παρατήσαμε, ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, στην πρώτη περίοδο παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ, αλλά στο ξεκίνημα το τετάρτου δεκαλέπτου κάναμε αρκετά λάθη, χάσαμε αρκετά σουτ και χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Συνεχίσαμε να παλεύουμε και στα μέσα της τελευταία περιόδου επιστρέψαμε στο παιχνίδι και πήραμε τη νίκη. Επιθετικά ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, αλλά αμυντικά κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι για 22 λεπτά.

Για τον Σλούκα: «Είναι καλά, δεν ήταν κάτι σοβαρό και αύριο θα παίξει κανονικά».

Για τη Χάποελ: «Η Χάποελ είναι η καλύτερη ομάδα στην EuroLeague, είναι στην πρώτη θέση, θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, έχουν καλούς και έμπειρους παίκτες. Στα τελευταία παιχνίδια ο Μπράιαντ και ο Μίσιτς παίζουν πολύ καλά. Τα μεγάλα σουτ είναι το κλειδί . Όλοι πρέπει να είμαστε επιθετικοί και προπονητές και κόσμο για να νιώσουν πως είναι δύσκολο να παίζουν στο ΟΑΚΑ.

Για τον Χολμς: «Είναι υγιής τώρα, δεν έχει παίξει για 6-7 εβδομάδες θα δούμε αν είναι στο ρόστερ αύριο και πόσα λεπτά μπορεί να παίξει. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θα πρέπει να παίξει περισσότερα παιχνίδια».