Ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στο status του Ρισόν Χολμς ενόψει της αναμέτρησης με την Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 21:15).

Η ομάδα του Αταμάν έφυγε με ένα μεγάλο διπλό από την έδρα της Φενέρ και έδειξε χαρακτήρα στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Πλέον ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague (18/12, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta). Ο Τούρκος προπονητής στάθηκε αρχικά στον Σλούκα και τόνισε πως είναι καλά και δεν έχει κάτι σοβαρό.

Στη συνέχεια μίλησε για τον Ρισόν Χολμς και είπε πως θα δει η ομάδα να θα είναι στο ρόστερ και πόσα λεπτά θα παίξει. Σύμφωνα με τον Άταμαν θα είναι πολύ σκληρό ματς, και θα πρέπει η ομάδα να σκεφτεί και να αποφασίσει πως θα τον χρησιμοποιήσει.

«Είναι υγιής τώρα, δεν έχει παίξει για 6-7 εβδομάδες θα δούμε αν είναι στο ρόστερ αύριο και πόσα λεπτά μπορέι να παίξει. Εϊναι δύσκολο παιχνίδι, θα πρέπει να παίξει περισσότερα παιχνίδια», ήταν τα λόγια του για τον ψηλό του τριφυλλιού.