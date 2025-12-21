Η Μονακό είδε... τον χάρο με τα μάτια της απέναντι στην Ναντέρ, όμψς εν τέλει μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω και να πάρει τη νίκη με 105-98 στη δεύτερη παράταση.

Ματς για σκληρά νεύρα είχαμε στο Μονακό με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να τα βρίσκει σκούρα, αλλά εν τέλει να επικρατεί της Ναντέρ με 105-98 μετά από 50(!) λεπτά αγώνα!

Η Μονακό έφτασε να προηγείται μέχρι και με διαφορά 16 πόντων στο πρώτο ημίχρονο όμως η Ναντέρ επέστρεψε και μάλιστα το τέλος είχε το προβάδισμα, με τον Τζέιμς να κάνει το 74-74 και να στέλνει το παιχνίδι στην πρώτη παράταση.

Εκεί η Μονακό χρειάστηκε τις βολές του Μπλόσομγκεϊμ για να στείλει το παιχνίδι σε δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, στο οποίο και κυριάρχησε, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 105-98,

MVP για τους νικητές δεν ήταν άλλος από τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 34 πόντους. Δεν ήταν βέβαια μόνος, καθώς πήρε σημαντικές βοήθειες από Οκόμπο (27π) και Στραζέλ (11π, 7 ασίστ, 7 ριμπ).

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μονακό ανέβηκε στο 10-2 και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η Ναντέρ από την άλλη υποχώρησε στο 8-4, παραμένοντας ωστόσο εντός της πρώτης εξάδας.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-39, 61-58, 74-74, 88-88 (α'. παρ), 105-98 (β'. παρ).