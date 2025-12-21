Μονακό - Ναντέρ 105-98: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για την ομάδα του Σπανούλη
Ματς για σκληρά νεύρα είχαμε στο Μονακό με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να τα βρίσκει σκούρα, αλλά εν τέλει να επικρατεί της Ναντέρ με 105-98 μετά από 50(!) λεπτά αγώνα!
Η Μονακό έφτασε να προηγείται μέχρι και με διαφορά 16 πόντων στο πρώτο ημίχρονο όμως η Ναντέρ επέστρεψε και μάλιστα το τέλος είχε το προβάδισμα, με τον Τζέιμς να κάνει το 74-74 και να στέλνει το παιχνίδι στην πρώτη παράταση.
Εκεί η Μονακό χρειάστηκε τις βολές του Μπλόσομγκεϊμ για να στείλει το παιχνίδι σε δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, στο οποίο και κυριάρχησε, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 105-98,
MVP για τους νικητές δεν ήταν άλλος από τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 34 πόντους. Δεν ήταν βέβαια μόνος, καθώς πήρε σημαντικές βοήθειες από Οκόμπο (27π) και Στραζέλ (11π, 7 ασίστ, 7 ριμπ).
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μονακό ανέβηκε στο 10-2 και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η Ναντέρ από την άλλη υποχώρησε στο 8-4, παραμένοντας ωστόσο εντός της πρώτης εξάδας.
Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-39, 61-58, 74-74, 88-88 (α'. παρ), 105-98 (β'. παρ).
