Φαρίντ: «Μου αρέσει που υπάρχουν πολλά ματς και έχουμε λιγότερες προπονήσεις»

Ο Κένεθ Φαρίντ στάθηκε στα back to back παιχνίδια και έδειξε πως τα απολαμβάνει.

Η ομάδα του Αταμάν έφυγε με ένα μεγάλο διπλό από την έδρα της Φενέρ. Πλέον ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague (18/12, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta). O Kένεθ Φαρίντ μίλησε για την αναμέτρηση και δεν έδειξε να επηρεάζεται από τη... διαβολοβδομάδα και τα back to back ματς, αφού τα έχει συνηθίσει από το ΝΒΑ.

Για το κλειδί της νίκης επί της Φενέρ: «Ήταν η άμυνα. Ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο μέρος, αλλά στην 3η περίοδο μάς έδωσαν μία γροθιά στα δόντια. Αλλά ποτέ δεν κοιτάξαμε πίσω. Ξέραμε πως θα έχει ακόμα αρκετά λεπτά μέχρι να τελειώσει το ματς. Δεν βγαίνουμε έξω για να χάσουμε, αλλά για να νικήσουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό και στο να παίζουμε μαζί και να γινόμαστε καλύτεροι»

Για τα συνεχόμενα ματς στη Euroleague: «Έχω συνηθίσει σε back to back παιχνίδια. Για μένα είναι δύσκολο όταν αντιμετωπίζεις τον αντίπαλο σου την επόμενη μέρα (δύο ματς σε δύο μέρες). Έτσι γινόταν στο ΝΒΑ. Για μένα είναι η προετοιμασία, είναι εύκολο. Συνήθισα να το κάνω αυτό και τώρα έρχεται ακόμα ένα. Μου αρέσει αυτό γιατί υπάρχει λιγότερη προπόνηση και περισσότερα παιχνίδια»