Ο Σπανούλης ήταν μόνος του στη συνέντευξη Τύπου: «Καλησπέρα στον κανέναν»
Μόλις μπήκε στην αίθουσα Τύπου μετά τη νίκη της Μονακό επί της Μπάγερν, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε ενας δημοσιογράφος! Όπως είχε συμβεί και στο Παρίσι, τόσο με τον Πέδρο Μαρτίνεθ όσο και με τον Εργκίν Άταμαν.
Ο Έλληνας τεχνικός, αν και αρκετά αμήχανος, αντιμετώπισε χαριτολογώντας το εν λόγω σκηνικό λέγοντας χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου: «Καλησπέρα στον... κανέναν εδώ! Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για πρώτη φορά στην ζωή μου να μην υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη. Ευχαριστώ».
Και φυσικά δεν είπε κάτι περισσότερο και σηκώθηκε και έφυγε χωρίς κάνει κάποια άλλη δήλωση.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Vassilis Spanoulis with the second-shortest press conference in EuroLeague history 👀— BasketNews (@BasketNews_com) December 19, 2025
Pedro Martínez remains the quickest 😂 pic.twitter.com/122wOzdQQA
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.