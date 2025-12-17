Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σχολίασε τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR με τον δικό του τρόπο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε με μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη από την Ulker Sports Arena, ωστόσο είχε μεγάλο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του προπονητή της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσους για τη διαιτησία.

Ο Λιθουανός τεχνικός ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, όταν οι σφυγμοί είχαν πέσει πια από το μεγάλο ματς και έδωσε την απάντηση με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Δεν μίλησε ξεκάθαρα αλλά έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν θέλει να το κάνει γιατί προτιμάει να ξοδέψει τα χρήματα του για δώρα στα παιδιά του τα Χριστούγεννα.

«Η Ευρωλίγκα έχει συγκεκριμένους κανόνες. Φυσικά, δεν πρόκειται να μιλήσω σχετικά με τους διαιτητές. Και με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα σε δώρα για τα παιδιά μου. Όπως είπα, η Ευρωλίγκα έχει κανόνες και πρέπει να τους ακολουθούμε. Μόλις τα πράγματα ηρεμήσουν λίγο, θα επικοινωνήσουμε μέσω επίσημων καναλιών», ήταν το σχόλιο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην ερώτηση που δέχθηκε από Τούρκους δημοσιογράφους για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

