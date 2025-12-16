Ερναγκόμεθ: «Έχω πίστη στο ταλέντο της ομάδας»

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, αναφέρθηκε στη επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε (81-77) και στάθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η νίκη ενόψει της συνέχειας.

​​​​​​Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 81-77 της Φενέρμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη για την 16η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, μίλησε αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του και στάθηκε στην προσωπική του απόδοση στην αναμέτρηση, αναφέροντας επίσης πόσο δύσκολη έδρα διαθέτει η Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ερναγκόμεθ:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σε δύσκολη ατμόσφαιρα με αντίπαλο μία μεγάλη ομάδα. Πήραμε σπουδαία νίκη και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης.

Ορμάω σε κάθε μπάλα. Ξέρω δουλειά μου, τι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω στη νίκη. Γι’ αυτό είμαι εδώ. Έχω πίστη στο ταλέντο της ομάδας. Εγώ είμαι εδώ για να παλεύω, να βγάζω άμυνες και να παίζω δυνατά».

 

