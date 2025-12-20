Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Όσμαν είναι ο καλύτερος σμολ φόργουορντ στης Ευρώπης»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποθέωσε τον Τσέντι Όσμαν μιλώντας στο Gazz Floor και τόνισε ότι κουμπώνει τέλεια στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε και της Χάποελ και συνέχισε με νίκες στη Εuroleague. Ένας εκ των πρωταγωνιστών ήταν ο Τσέντι Όσμαν που έδειξε ξανά την ποιότητα του. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet στάθηκε στον Τούρκο και τόνισε πως είναι ο κορυφαίος power forward στην Εuroleague. Πρόσθεσε πως προσφέρει πράγματα και στις δύο μεριές του παρκέ, ενώ ανέφερε ότι κουμπώνει τέλεια στο τριφύλλι.

Δείτε το απόσπασμα και την εκπομπή