Χολμς: Το τρομερό βίντεο των γονιών του Αμερικανού σέντερ για την επιστροφή του
Σε... συνήθεια που γίνεται λατρεία έχει εξελιχθεί η «ρουτίνα» των γονιών του Ρισόν Χολμς, οι οποίοι πανηγυρίζουν κάθε νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR.
Μπορεί ο γιος τους να ήταν 53 ημέρες εκτός αγωνιστικής δράσης αλλά εκείνοι ήταν... πιστοί στο ραντεβού τους και αποθέωναν τους «πράσινους» ύστερα από κάθε πετυχημένο αποτέλεσμα.
Στον αγώνα κόντρα στον Ηρακλή είχαν και έναν επιπλέον λόγο αφού είδαν τον Ρισόν Χολμς να επιστρέφει στην ενεργό δράση και να βάζει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του έχοντας 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
«Ο γιος μας επέστρεψε. Και μαντέψτε! Κερδίσαμε, κερδίσαμε, Παναθηναϊκέ, κερδίσαμε» τραγούδησαν με τον γνωστό τους τρόπο.
Δείτε και το σχετικό βίντεο που ανέβασε η μητέρα του σέντερ του Παναθηναϊκού
Our son is back! And guess what? We keep winning! We won! We won! @Paobcgr ! Yesssss!!!! pic.twitter.com/isLBlidnOJ— Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) December 20, 2025
