Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ηρακλή για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός τα είχε βρει σκούρα για 27 λεπτά ωστόσο κατάφερε να φέρει το ματς στα μέτρα του και να επιβληθεί του Ηρακλή στο «Telekom Center Athens» με 97-82.

Ο Ρισόν Χολμς ήταν εντυπωσιακός στην επιστροφή του στην ενεργό δράση έχοντας 19 πόντους με 8/10 δίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος είχε άλλους 19 πόντους και 7 ασίστ.

Από πλευράς Ηρακλή ξεχώρισε ο Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους.