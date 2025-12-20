Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Τα highlights της νίκης των πρασίνων
Ο Παναθηναϊκός τα είχε βρει σκούρα για 27 λεπτά ωστόσο κατάφερε να φέρει το ματς στα μέτρα του και να επιβληθεί του Ηρακλή στο «Telekom Center Athens» με 97-82.
Ο Ρισόν Χολμς ήταν εντυπωσιακός στην επιστροφή του στην ενεργό δράση έχοντας 19 πόντους με 8/10 δίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος είχε άλλους 19 πόντους και 7 ασίστ.
Από πλευράς Ηρακλή ξεχώρισε ο Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους.
Δείτε τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.