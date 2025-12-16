Πριν τη λήξη της αναμέτρησης με την Φενέρμπαχτσε στην Ulker Sports Arena αποχώρησε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR Κώστας Σλούκας, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποχώρησε θριαμβευτής από το παρκέ της Ulker Sports Arena μετά την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague, όμως η αποχώρηση του Κώστα Σλούκα στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα του αγώνα, εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατο προκάλεσε μια αμηχανία.

Ο «κάπτεν» του «τριφυλλιού» μετά από πτώση του στο παρκέ σε μαρκάρισμα των παικτών της τουρκικής ομάδας έπιασε το γόνατο του και ζήτησε αλλαγή. Άμεσα αντικαταστάθηκε από τον Εργκίν Αταμάν και πάνω του βρέθηκε το ιατρικό επιτελείο των «πρασίνων».

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως δεν είναι κάτι που εμπνέει ανησυχία, ωστόσο σύντομα θα υπάρξει σαφή και ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης του Κώστα Σλούκα, που αποτέλεσε για άλλη μια φορά ένα από τα σημαντικά «γρανάζια» του Παναθηναϊκού AKTOR στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης.