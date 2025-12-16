Μακάμπι: Το νικητήριο κάρφωμα του Μπρίσετ
Η Μακάμπι επικράτησε της Ντουμπάι BC με 97-95, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Οσέι Μπρίσετ, με νικητήριο κάρφωμα στο φινάλε της αναμέτρησης, «έσωσε» την ομάδα του, χαρίζοντάς της την 6η νίκη της στη διοργάνωση.
Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από πάσα του Λούντμπερκ, ο Μπρίσετ κρεμάστηκε από το στεφάνι των γηπεδούχων και τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν.
Στην τελευταία κατοχή τους παιχνιδιού, ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, αστόχησε σε τρίποντο και έτσι η Μακάμπι, έφυγε νικήτρια από το Ντουμπάι.
Αναλυτικά η φάση:
O'shae J Brissett WINS IT for @MaccabiTLVBC ✅#MotorolaMagicMoment @Moto I @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/P1saTK2iVd— EuroLeague (@EuroLeague) December 16, 2025
