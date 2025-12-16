Ο Κώστας Σλούκας κατά την είσοδό του στο παρκέ για την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό, αποδοκιμάστηκε από τους Τούρκους φιλάθλους.

Ο Παναθηναϊκός, φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Κώστας Σλούκας, στην είσοδό του στην αναμέτρηση, αποδοκιμάστηκε από τους Τούρκους φιλάθλους.

Ο διεθνής γκαρντ θυμίζουμε αγωνίστηκε με τα χρώματα της Φενέρ από το 2015 έως το 2020, πριν επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, στη δεύτερη επιστροφή του με τα «πράσινα» στην «Ulker Sports Arena», δεν είχε θετική ανταπόκριση, καθώς αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς των γηπεδούχων.