Επιθετική ανακοίνωση της Βαλένθια: «Οι οπαδοί της Μακάμπι δεν μάς άφησαν κάνουμε συνέντευξη μετά το ματς»

Η Βαλένθια εξέφρασε τα παράπονα της για τους οπαδούς της Μακάμπι.

Η Βαλένθια έφυγε από το Ισραήλ με ήττα από τη Μακάμπι και εξοργισμένη για την αντιμετώπιση που έλαβε από τους οπαδούς της εντός έδρας. Ο σύλλογος θα υποβάλει επίσημη καταγγελία στην EuroLeague, αφού έκρινε τη συμπεριφορά των οπαδών της Μακάμπι «αγενή».

Αμέσως μετά τον αγώνα, ο σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δήλωνε την πρόθεσή του να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα και να παραπέμψει το θέμα στην διοργανώτρια αρχή της διοργάνωσης.

«Η Βαλένθια , η οποία βρισκόταν σε επικοινωνία με την Euroleague καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, θα υποβάλει επίσημη καταγγελία αύριο, παρέχοντας φωτογραφικά στοιχεία, σχετικά με την αγενή συμπεριφορά των οπαδών της Μακάμπι. Συμπεριφορές όπως αυτές που παρατηρήθηκαν σήμερα, με ρατσιστικές προσβολές και επαναλαμβανόμενες λεκτικές προσβολές προς τον σύλλογο και τον προπονητή μας, Πέδρο Μαρτίνεθ, ακόμη και την παρεμπόδισή του να δώσει συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα στην τηλεόραση, βλάπτουν όχι μόνο τον ανταγωνισμό αλλά και το άθλημά μας γενικότερα και είναι εντελώς απαράδεκτες σε ένα γήπεδο μπάσκετ».