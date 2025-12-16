Ο Κέντριν Ναν το... μπουμπούνισε από το κέντρο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρ.

Είναι χαρισματικός σκόρερ, μπορεί να βάλει και τα πιο απίθανα σουτ και δεν είχε πρόβλημα να το αποδείξει άλλη μια φορά. Ο Κέντρικ Ναν τρέλανε κόσμο στο πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Τουρκία επί της Φενέρ.

Εκεί όπου η επίθεση έδειξε να χάνεται, ο Γιούρτσεβεν πέταξη τη μπάλα προς τα έξω, εκεί όπου βρισκόταν ο Ναν. Ο σταρ το τριφυλλιού ήταν λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και αμέσως σούταρε για ένα τρελό buzzer beater.

Απολαύστε την εκτέλεση του Ναν