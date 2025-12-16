Φενερμπαχτσέ - Παναθηναϊκός: Aπίθανη τριποντάρα του Ναν από την... Αθήνα (vid)
Είναι χαρισματικός σκόρερ, μπορεί να βάλει και τα πιο απίθανα σουτ και δεν είχε πρόβλημα να το αποδείξει άλλη μια φορά. Ο Κέντρικ Ναν τρέλανε κόσμο στο πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Τουρκία επί της Φενέρ.
Εκεί όπου η επίθεση έδειξε να χάνεται, ο Γιούρτσεβεν πέταξη τη μπάλα προς τα έξω, εκεί όπου βρισκόταν ο Ναν. Ο σταρ το τριφυλλιού ήταν λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και αμέσως σούταρε για ένα τρελό buzzer beater.
Απολαύστε την εκτέλεση του Ναν
That's cheat code range from @nunnbetter_ DAMN! #MotorolaMagicMoment @Moto I #RivalrySeries I @FBBasketbol pic.twitter.com/MMO3QqI5Xi— EuroLeague (@EuroLeague) December 16, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.