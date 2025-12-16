Ολυμπιακός - Βαλένθια: Η 12άδα των «ερυθρολεύκων»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στη 16η αγωνιστική της EuroLeague, με τις γνωστές του απουσίες. Ο Τάισον Γουόρντ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ έχουν τεθεί εκτός από τη σημερινή αναμέτρηση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην τους έχει διαθέσιμους στη 12άδα.
Όσον αφορά τον Μόντε Μόρις, έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις στο ΣΕΦ με την ομάδα, αλλά δεν ήταν έτοιμος για την αποψινή αναμέτρηση. Θα κριθεί η ετοιμότητά του ενόψει της Παρασκευής, ενώ εκτός έμεινε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με τον Όμηρο Νετζήπογλου να παίρνει τη θέση του.
Θυμίζουμε πως σε αυτήν τη διπλή αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τη Βαλένθια και το βράδυ της Παρασκευής (19/12 - 21:15) τη Βιλερμπάν.
Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση, από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα, θέλοντας απέναντι στους Ισπανούς να ανακάμψουν.
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με τη Βαλένθια
- Τόμας Γουόκαπ
- Φρανκ Νιλικίνα
- Σέιμπεν Λι
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Κώστας Παπανικολάου
- Σάσα Βεζένκοβ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
- Κώστας Αντετοκούνμπο
