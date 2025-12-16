Οι Νικς αντιμετωπίζουν τους Σπερς τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/12, 03:30), στον τελικό του NBA Cup, με όλα τα «φώτα» να βρίσκονται στο Λας Βέγκας.

Το Λας Βέγκας, είναι η πολυπληθέστερη πόλη στην πολιτεία της Νεβάδα των Η.Π.Α, με συνολικό πληθυσμό πάνω από 600 χιλιάδες κατοίκους.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/12), η πόλη που δεν ησυχάζει ποτέ και είναι γεμάτη από ζωή και ψυχαγωγία, θα πάρει λίγο περισσότερο «δόξα» από όσο διαθέτει, με τη διεξαγωγή του τελικού του NBA Cup.

Νικς και Σπερς θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους για την πρώτη τους κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου και να βάλουν την ομάδα τους στη λίστα που ήδη υπάρχουν οι Λέικερς και οι Μπακς.

Από την πόλη του «φωτός» στην πόλη του... καζίνου

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, αδιαμφισβήτητα είναι το πρόσωπο που τραβάει την προσοχή στον σημερινό τελικό, μόνο και μόνο λόγω της φυσιογνωμίας του.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ένας ευρωπαίος θα έχει όλα τα «βλέμματα» της δημοσιότητας πάνω του με την παρουσία του στο Λας Βέγκας.

Πέρσι ο Γιάννη, φέτος ο «Γουέμπι», μπορεί να γίνει ο νέος «βασιλιάς» της πόλης που φημίζεται για τη νυχτερινή ζωή που διαθέτει, καθώς και για τα διάσημα και τεράστια κτίρια των καζίνων που φωτίζουν το βράδυ το Λας Βέγκας.

Ερχόμενος από το Παρίσι θα δώσει το «παρών» στο σημερινό «σόου» - τελικό που θα γίνει στο Λας Βέγκας και ευελπιστεί να κρατάει μετά το τέλος της αναμέτρησης το τρόπαιο που πέρυσι κρατούσε ο «Greak Freak».

Ο clutch off the year που «πεινάει» για διάκριση

Στην αντίπερα όχθη και την ομάδα των Νικς, προφανώς το όνομα που ξεχωρίζει δεν είναι άλλο από του Τζέιλεν Μπράνσον.

Ο Αμερικανός, διανύει μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Νέας Υόρκης, προερχόμενος με το βραβείο του πιο clutch παίκτη της χρονιάς της περασμένης σεζόν.

Απόψε έχει την ευκαιρία να ηγηθεί της προσπάθειας που θα καταβάλλει η ομάδα του, προκειμένου να βρεθεί αγκαλιά με το τρόπαιο του NBA Cup.

Ο Μπράνσον, τη φετινή χρονιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μετράει 28.1 πόντους, με 3.1 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ ανά παιχνίδι.

Η πορεία των Σπερς μέχρι τον τελικό:

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς, βρέθηκαν στον όμιλο με τους Ρόκετς, τους Νάγκετς, τους Μπλέιζερς και τους Γουόριορς.

Ο «Γουέμπι» και η παρέα του κατέκτησαν την πρώτη θέση με τρεις νίκες και μία ήττα και στη συνέχεια στα πλέι - οφ επικράτησαν των Λέικερς με (132-119) και πήραν την πρόκριση στους ημιτελικούς.

Έπειτα απέκλεισαν τους πρωταθλητές του NBA 2024-2025 Θάντερ, σε ένα συναρπαστικό ματς με ένα καλάθι και βρέθηκαν στον τελικό, όπου θα κοντραριστούν με τους Νικς.

Η πορεία των Νικς μέχρι τον τελικό:

Η ομάδα της Νέας Υόρκης, ήταν στον όμιλο με τους Χιτ, τους Μπακς, του Χόρνετς και τους Μπουλς και τερμάτισαν με ρεκόρ τρεις νίκες και μία ήττα.

Στα πλέι - οφ, απέκλεισαν τους Ράπτορς στον προημιτελικό και στη συνέχεια τους Μάτζικ στον ημιτελικό, παίρνοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Λας Βέγκας.

