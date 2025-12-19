Κέι όπως... Πάντερ: Απάντησε με τα μεσαία δάχτυλα στους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ!
Η Μακάμπι συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με την ομάδα του λαού να παίρνει τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια με 85-82 και να παραμένει αήττητη μέσα στον Δεκέμβριο.
Πάντως την παράσταση έκλεψε για τους λάθους λόγους ένας παίκτης των Ισπανών που έκανε χειρονομία προς τον κόσμο των Ισραηλινών. Καθώς κατευθυνόταν προς τη φυσούνα, ύψωσε μεσαία δάχτυλα στους οπαδούς της Μακάμπι και έπειτα αμέσως έφυγε για τα αποδυτήρια. Πριν λίγες μέρες αντίστοιχη χειρονομία είχε κάνει ο Κέβιν Πάντερ στον κόσμο του Ερυθρού Αστέρα.
Μένει να δούμε αν θα δεχθεί κάποια τιμωρία από τη Euroleague για τη συγκεκριμένη κίνηση.
מה זה צריך להיות ? pic.twitter.com/wcqJeeA4Sq— Yehuda (@211YEHUDA) December 18, 2025
