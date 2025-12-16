Ο Κοσμάς Κοντογιάννης, επικεφαλής φυσικοθεραπευτής του Παναθηναϊκού, βραβεύτηκε από τη Φενέρμπαχτσε, για την παρουσία του στον τουρκικό σύλλογο, την προηγούμενη τριετία.

Ο Παναθηναϊκός, φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, η Φενέρμπαχτσε, βράβευσε τον επικεφαλή φυσιοθεραπευτή του Παναθηναϊκού, Κοσμά Κοντογιάννη.

Ο Έλληνας φυσικοθεραπευτής παρέμεινε στην τούρκικη ομάδα την προηγούμενη τριετία, ενώ έφτασε μέχρι την κορυφή της EuroLeague την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Πριν την έναρξη του αγώνα η Fenerbahce Beko Istanbul βράβευσε τον επικεφαλής φυσιοθεραπευτή του Παναθηναϊκού AKTOR, Κοσμά Κοντογιάννη, για την προσφορά του στην τουρκική ομάδα την προηγούμενη τριετία.»

Δείτε την ανάρτηση του Παναθηναϊκού: