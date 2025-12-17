Παναθηναϊκός: Αποθέωση για Ναν στα αποδυτήρια
Αν και τραυματίας, ο Αμερικανός γκαρντ έκανε εξαιρετικά τη δουλειά του στην Κωνσταντινούπολη οδηγώντας τον Παναθηναϊκό σε ένα σπουδαίο «διπλό» με 77-81!
Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 25 πόντους με 6/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και 5 λάθη σε 27:28 λεπτά συμμετοχής.
- Το «ευχαριστώ» του Άταμαν στους παίκτες στα αποδυτήρια: «Μου έβριζαν τη μάνα και εσείς δώσατε την απάντηση στο παρκέ!»
Η αποθέωση που δέχθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού ήταν κάτι παραπάνω από αποθεωτική απ' όλους τους συμπαίκτες του.
Έκανε... ξεχωριστά high five με καθένα συμπαίκτη του, ενώ κατά την προσφιλή του συνήθεια, ο Κένεθ Φαρίντ έβγαλε και πάλι την κραυγή της νίκης.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.
.@nunnbetter_ enters the lockers, and the rest… is in your screens! 🙌☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 16, 2025
Enjoy the full video on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD3FlV#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/QcmjmBxjPL
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.