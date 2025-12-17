Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και στα... αποδυτήρια του Παναθηναϊκού καθώς αποθεώθηκε από καθένα συμπαίκτη του ξεχωριστά!

Αν και τραυματίας, ο Αμερικανός γκαρντ έκανε εξαιρετικά τη δουλειά του στην Κωνσταντινούπολη οδηγώντας τον Παναθηναϊκό σε ένα σπουδαίο «διπλό» με 77-81!

Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 25 πόντους με 6/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και 5 λάθη σε 27:28 λεπτά συμμετοχής.

Η αποθέωση που δέχθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού ήταν κάτι παραπάνω από αποθεωτική απ' όλους τους συμπαίκτες του.

Έκανε... ξεχωριστά high five με καθένα συμπαίκτη του, ενώ κατά την προσφιλή του συνήθεια, ο Κένεθ Φαρίντ έβγαλε και πάλι την κραυγή της νίκης.