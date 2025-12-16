Την συμπαράσταση των φιλάθλων του θα έχει ο Παναθηναϊκός στην «Ulker Sports Arena» της Κωνσταντινούπολης για το ματς κόντρα στη γηπεδούχο Φενέρμπαχτσε.

Αν και η Φενέρμπαχσε έχει ανακοινώσει sold out για το ματς της 16ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» δεν θα νιώσουν... απόλυτη μοναξιά.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη 100 οργανωμένο φίλοι της ομάδας οι οποίοι θα σταθούν στο πλευρό του «τριφυλλιού» για την δύσκολη, αυτή, αναμέτρηση.

Έφτασαν στην Πόλη το μεσημέρι της Τρίτης (16/12) και στη συνέχεια μετέβησαν στο γήπεδο προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Εργκίν Άταμαν.

Επιπλέον στο γήπεδο βρίσκονται και άλλοι 50 ακόμα φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι στις εξέδρες του γηπέδου.