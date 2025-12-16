Ο Εργκίν Άταμαν κατέληξε στην 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κέντρικ Ναν θα δώσει τελικά το «παρών» στο δύσκολο παιχνίδι της «Ulker Sports Arena» με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ «λαχτάρησε» τους πάντες στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12) έχοντας γυρίσει ελαφρά τον αριστερό του αστράγαλο αλλά όπως αποδείχθηκε (και) εκ των υστέρων δεν στάθηκε ικανός ο συγκεκριμένος τραυματισμός να του στερήσει τη συμμετοχή σε αυτό το ματς. Εκτός απρόοπτου ο Τούρκος τεχνικός θα τον χρησιμοποιήσει κανονικά στο παιχνίδι.

Σημαντική και η επιστροφή του Τσέντι Όσμαν στην 12άδα της ομάδας καθώς ύστερα από 26 ημέρες στα πιτς με διάστρεμμα, τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς κόντρα στη Φενέρ αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.

Το τζάμπλ του αγώνα θα δοθεί στις 19:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4.