Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού και το έκανε με τον δικό του τρόπο, πιάνοντας στα 208 ματς τον μύθο Γιάννη Ιωαννίδη

Λένε πως «οι δυσκολίες κάνουν κάποιους ανθρώπους να σπάνε. Άλλους, να σπάνε ρεκόρ» και σ’ αυτή την δεύτερη κατηγορία υπάγεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό.

Με τις 208 συμμετοχές στον πάγκο της ομάδας, έφτασε τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον άνθρωπο που έχει ταυτιστεί με την αναγέννηση των «ερυθρολεύκων»« και χωρίς αμφιβολία αποτελεί μύθο για το ελληνικό μπάσκετ και την προπονητική.

Το επίτευγμα του Μπαρτζώκα δεν αποτελεί απλώς και μόνο έναν αριθμό και εν προκειμένω το 208, αλλά είναι μια βαθιά συμβολική στιγμή, που συνδέει δύο διαφορετικές εποχές με κοινό παρονομαστή την πίεση, την ευθύνη και τη διαρκή απαίτηση για κορυφή.

Ο πάγκος του Ολυμπιακού είναι από τους πιο απαιτητικούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κάθε ήττα μεγεθύνεται, κάθε επιλογή κρίνεται σκληρά και η υπομονή είναι κάτι πολύ δύσκολο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απέδειξε ότι διαθέτει το πιο σπάνιο προσόν, την ικανότητα να αντέχει την πίεση. Όχι απλώς να τη διαχειρίζεται, αλλά να τη μετατρέπει σε καύσιμη ύλη για εξέλιξη, σταθερότητα και αγωνιστική ταυτότητα. Παρέμεινε πιστός στο πλάνο του, κράτησε χαμηλούς τόνους στις δύσκολες στιγμές και οδήγησε τον Ολυμπιακό σε διαρκή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο με το περίφημο Bartzokas balls!

Η ισοφάριση των 208 αγώνων του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη αποτελεί ορόσημο, όμως η ιστορία δεν σταματά εδώ έχει και συνέχεια... Στις 21 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι (13:00), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον αγώνα απέναντι στον Κολοσσό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα βρεθεί μόνος πρώτος στη σχετική λίστα, φτάνοντας τις 209 αναμετρήσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μια στιγμή που θα τον καταστήσει τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου.

Και αυτό το επίτευγμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες. Σε έναν πάγκο που «καίει», σε έναν σύλλογο που ζει και αναπνέει για τις νίκες, ο Μπαρτζώκας άντεξε, επέμεινε και δικαιώθηκε. Με σεβασμό στο παρελθόν και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, κερδίζει επάξια τη θέση του δίπλα στους θρύλους του Ολυμπιακού, αποδεικνύοντας ότι η διάρκεια και η ψυχραιμία είναι εξίσου σημαντικές με τους τίτλους.

