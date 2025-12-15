Μόντε Μόρις: Η πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό
Ο Μόντε Μόρις άνοιξε νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, ερχόμενος στον Ολυμπιακό. Και από νωρίς έχει δείξει τη διάθεση αλλά και το κίνητρό του, αφού το απόγευμα της Κυριακής, την ημέρα δηλαδή που πάτησε στην Αθήνα, πήγε στο ΣΕΦ για να κάνει μερικά σουτάκια και την ατομική του προπόνηση.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε πως ο Μόντε Μόρις δε θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια, την Τρίτη (16/12, 21:15). «Να μου επιτρέψετε να σας πω μετά την Τετάρτη, γιατί τότε θα ξέρουμε από τους εργοφυσιολόγους σε ποια κατάσταση είναι αγωνιστικά» ήταν τα λόγια του Μπαρτζώκα.
- Μπαρτζώκας για τον Μόρις: «Επιτρέψτε μου να σας πω από την Τετάρτη»
- Μόντε Μόρις: Στο ΣΕΦ για προπόνηση ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού
Με τον Μόρις, ωστόσο, να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε το πρωί της Δευτέρας, μετά και το χθεσινό παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι, με τον Μόρις να γνωρίζει τους συμπαίκτες του.
Τα πρώτα «κλικ» του Μόρις στην προπόνηση του Ολυμπιακού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.