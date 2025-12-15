Ο Μόντε Μόρις προπονήθηκε για πρώτη φορά με την ομάδα του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Μόντε Μόρις άνοιξε νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, ερχόμενος στον Ολυμπιακό. Και από νωρίς έχει δείξει τη διάθεση αλλά και το κίνητρό του, αφού το απόγευμα της Κυριακής, την ημέρα δηλαδή που πάτησε στην Αθήνα, πήγε στο ΣΕΦ για να κάνει μερικά σουτάκια και την ατομική του προπόνηση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε πως ο Μόντε Μόρις δε θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια, την Τρίτη (16/12, 21:15). «Να μου επιτρέψετε να σας πω μετά την Τετάρτη, γιατί τότε θα ξέρουμε από τους εργοφυσιολόγους σε ποια κατάσταση είναι αγωνιστικά» ήταν τα λόγια του Μπαρτζώκα.

Με τον Μόρις, ωστόσο, να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε το πρωί της Δευτέρας, μετά και το χθεσινό παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι, με τον Μόρις να γνωρίζει τους συμπαίκτες του.