Τη Βιλερμπάν υποδέχεται ο Ολυμπιακός στη 17η αγωνιστική της EuroLeague. Παιχνίδι που θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής (19/12 - 21:15).

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού απέναντι στη Βαλένθια, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται άμεσα να κοιτάξουν την επόμενη ημέρα, προερχόμενοι από τρεις διαδοχικές ήττες.

Και αυτό διότι η αγωνιστική είναι διπλή αυτήν την εβδομάδα στην EuroLeague, με τον Ολυμπιακό, όμως, να μη φεύγει από το Φάληρο. Οι Πειραιώτες ετοιμάζονται πλέον να υποδεχτούν τη Βιλερμπάν, σε ένα παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική, που έχουν το «πρέπει» της νίκης.

Το ματς είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (19/12), με το τζάμπολ να γίνεται στη συνηθισμένη ώρα, όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού, δηλαδή στις 21:15.