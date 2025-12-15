Η EuroLeague ανέσυρε μια φάση από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και αποθέωσε το «Bartzokas Ball».

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στη Βαλένθια (16/12 - 21:15, Live στο Gazzetta), όπου θέλει να αφήσει πίσω του τα αρνητικά αποτελέσματα και το κακό πρόσωπο των τελευταίων δύο αγωνιστικών.

Σε ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται μία ημέρα μετά το 208ο παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο της ομάδας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έπιασε τον Γιάννη Ιωαννίδη στα επίσημα παιχνίδια στην Stoiximan GBL, την ώρα που η EuroLeague προχώρησε σε ένα αποθεωτικό ποστ για το μπάσκετ των «ερυθρολεύκων».

Συγκεκριμένα, μια φάση από την αναμέτρηση απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, μπήκε στο... μικροσκόπιο. Ο Ολυμπιακός, γνωστός για τη motion offense του και την κυκλοφορία της μπάλας τα τελευταία χρόνια, με τον Μπαρτζώκα στον πάγκο, κατέθεσε μία τέτοια στιγμή στο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής.

Η φάση ξεκίνησε με ένα hand off του Εβάν Φουρνιέ, πέρασε από όλα τα χέρια και κατέληξε σε ένα hand off του Τάισον Γουόρντ με τον Ντόντα Χολ, που κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι των Ισραηλινών.

«Οφείλεις να το εκτιμήσεις αυτό» αναφέρει στη λεζάντα της η EuroLeague, συνοδεύοντας την παρακάτω φάση.