Ο αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν Ζάρκο Πάσπαλι ήταν αιχμηρός όσον αφορά τον Τζαμπάρι Πάρκερ και την προσφορά του στον σύλλογο.

Δεν κρύφτηκε ο Ζάρκο Πάσπαλι όταν ρωτήθηκε για τον Τζαμπάρι Πάρκερ, που αποκτήθηκε κάνοντας... θόρυβο στην αρχή της σεζόν, αλλά πλέον περνάει απαρατήρητος για την Παρτίζαν στο παρκέ.

Ο αθλητικός διευθυντής της σερβικής ομάδας ρωτήθηκε για τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ και δεν έκανε διπλωματία, αλλά ήταν ιδιαίτερα καυστικός. Ο Πάσπαλι δέχθηκε ερώτηση για τον Πάρκερ και τον έβγαλε στη... σέντρα.

Ουσιαστικά, παραδέχθηκε πως η προσφορά του σε σχέση με τα χρήματα που αμείβεται είναι δυσανάλογη. Μάλιστα, τόνισε πως αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί σύντομα, αφού πρώτα τακτοποιηθούν άλλα ζητήματα.

«Οι υποχρεώσεις βάσει του συμβολαίου είναι διασκεδαστικές. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν αλλαγές. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για αυτό, αλλά για το πώς θα λυθούν καθημερινά ζητήματα. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Όλα τους είναι προτεραιότητα. Όσον αφορά τον Πάρκερ, ότι βλέπετε, βλέπετε. Δεν υπάρχει κάποια υπερβολική κατάσταση» υποστήριξε αρχικά ο Ζάρκο Πάσπαλι.

Και πρόσθεσε: «Φυσικά, αποτελεί μεγάλο βάρος για τον σύλλογο φέτος και του χρόνου. Θα δούμε. Το αν τα καταφέρουμε, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς σε αυτή την κατάσταση. Ένας άνθρωπος λαμβάνει χρήματα από εμάς και περιμέναμε να επιστραφούν στον σύλλογο μέσα στο παρκέ. Ίσως συμβεί, ίσως ξυπνήσει, δεν ξέρω.

Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να βλέπουμε ένα τη φορά. Ο Δεκέμβρης είναι δύσκολος μήνας, και μετά πηγαίνουμε στη Βιέννη».



