Έριξε «καρφί» εναντίον του Ομπράντοβιτς ο αναγεννημένος Ουάσινγκτον: «Ο νέος προπονητής δεν μας έχει φωνάξει ούτε μία φορά»
Σε ένα ντέρμπι που τα είχε... όλα, η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 79-76, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague. Στον πάγκο έκατσε ο Οτσόκολιτς που έχει πάρει τη θέση του Ομπράντοβιτς ο οποίος εδώ και λίγες μέρες αποτελεί παρελθόν από την σέρβικη ομάδα.
Ο κορυφαίος στην επικράτηση της Παρτίζαν στο ντέρμπι, Ντουέιν Ουάσινγκτον αποθέωσε τον προπονητή του και έριξε το... καρφί του στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος του ματς.
Πιστεύει σε εμάς. Δεν μας έχει φωνάξει ούτε μια φορά από τότε που έγινε head coach.Αυτό το συναίσθημα, η στήριξη, η εμπιστοσύνη πως θα κάνουμε πράγματα στο υψηλότερο επίπεδο, σημαίνει πολλά.
