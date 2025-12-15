Ο Ζάρκο Πάσπαλι ανέφερε ότι ο Κάμερον Πέιν είναι στόχος της Παρτίζαν, ενώ στάθηκε και στις περιπτώσεις των Νικ Καλάθη και Σέικ Μίλτον.

Η Παρτίζαν βρίσκεται σε μία φάση μετάβασης, μετά και τη φυγή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον νέο Αθλητικό Διευθυντή των Σέρβων, τον Ζάρκο Πάσπαλι να μιλάει για τον στόχο της ομάδας για ενίσχυση.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον Κάμερον Πέιν, ο οποίος αποτελεί μεταγραφικό στόχο, όπως αποκάλυψε ο Πάσπαλι. «Ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα σε πράγματα που είναι περίεργα και ασαφή. Ήθελα έναν Αμερικανό που να παίζει στην Ευρώπη και να τον φέρουμε άμεσα, αλλά υπάρχουν ελάχιστοι τέτοιοι στην αγορά, γι’ αυτό και αποκτήθηκε ο Καλάθης ως λύση. Μένει η Αμερική, εκεί υπάρχει ένα εμπόδιο: αν επιλέξεις Αμερικανό, πόσος χρόνος θα του χρειαστεί για να προσαρμοστεί. Όλα είναι ακριβά, έτσι είναι η εποχή. Κανένας καλός παίκτης στην Ευρώπη δεν αξίζει τόσα χρήματα» ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση, ενώ στη συνέχεια μίλησε συγκεκριμένα για τον Κάμερον Πέιν.

«Βρισκόμαστε σε αναζήτηση, ναι, είναι αλήθεια ότι είμαστε σε επαφή μαζί του. Θα δούμε. Ελπίζω να το ολοκληρώσουμε γρήγορα. Πρέπει να έχουμε και τον προπονητή σύμφωνο, ώστε να μη συμβεί να έρθει κάποιος αύριο και να πει “δεν τον θέλω”. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στο μπάσκετ που παίζει όλος ο κόσμος. Πρέπει να παίζουμε σύγχρονο μπάσκετ με πολλές καταστάσεις τρανζίσιον· αυτό το μπάσκετ φέρνει τους φιλάθλους και τους θεατές».

Οι περιπτώσεις των Καλάθη και Μίλτον

Πέραν από την περίπτωση του Κάμερον Πέιν, ο Πάσπαλι στάθηκε και στους Νικ Καλάθη, Σέικ Μίλτον. Τονίζοντας μάλιστα πως δεν τον ικανοποιούν, ως προς το μπάσκετ το οποίο θέλει να βλέπει από την Παρτίζαν.

«Δεν μου είναι ξεκάθαρο πώς μπορείς να χτίζεις ομάδα χωρίς να έχεις αναπληρωματικό παίκτη, ειδικά σε μια θέση όπου ο παίκτης είναι τόσο σημαντικός για την ομάδα. Πώς δεν σκέφτηκε κανείς ότι κάποιος μπορεί να τραυματιστεί; Πώς εξασφαλίζεις παίκτη μέχρι το τέλος της σεζόν; Του Κάρλικ του λήγει το συμβόλαιο στο τέλος της σεζόν, επιστρέφει την 1η Φεβρουαρίου και αυτό πρέπει να το λύσουμε.

Σε αυτή την κατάσταση, ο Καλάθης, που είναι μια λύση ανάγκης, και ο Μίλτον, τουλάχιστον εμένα δεν με ικανοποιούν από πλευράς μπάσκετ, σε σχέση με αυτό που θα ήθελα να βλέπω. Θέλω γρήγορους παίκτες, να τρέχουν· αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πιο αργοί. Η επιθυμία έχει νόημα να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση» ανέφερε ο Πάσπαλι.