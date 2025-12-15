Παρτίζαν: Αποκαλύφθηκε το επίσημο μπάτζετ της ομάδας
Η Παρτίζαν έχει απασχολήσει το ευρύ κοινό τα τελευταία χρόνια, σχετικά με τα ποσά που προσφέρει η σέρβικη ομάδα στους παίκτες της.
Μέσω μιας αποκαλυπτικής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του συλλόγου, Οστόγια Μιχαίλοβιτς, αναφέρθηκε με νούμερα σχετικά με το συνολικό μπάτζετ της ομάδας.
Πιο συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός για τους παίκτες, αυξήθηκε κατά 35.9% σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα.
Συν τοις άλλοις, αποκαλύφθηκε πως οι δύο πιο σημαντικές ενισχύσεις της ομάδες, Τζαμπάρι Πάρκερ και Σέικ Μίλτον, κοστίζουν μαζί 10 εκατομμύρια δολάρια για δύο χρόνια.
Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα που έχουν εγκριθεί από την EuroLeague, αμφότεροι αποτελούν τους πιο ακριβοπληρωμένους του συλλόγου και εισπράττουν περίπου πέντε εκατομμύρια ετησίως.
Θυμίζουμε, πως έπειτα από τη νίκη στο σέρβικο ντέρμπι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ανέκαμψαν λίγο στον βαθμολογικό πίνακα και τώρα βρίσκονται στην 14η θέση με ρεκόρ έξι νίκες και 9 ήττες.
