Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον Τόμας Γουόκαπ, με αφορμή τις 16 ασίστ που μοίρασε στη νίκη επί του Περιστερίου.

Ο Τόμας Γουόκαπ έγραψε ιστορία για τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» αφού μοίρασε 16 ασίστ, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση των «ερυθρόλευκων» και ισοφαρίζοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, ξεπέρασε την επίδοση των 15 ασίστ που είχε ο Κώστας Σλούκας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να απαντήσει αν ο Γουόκαπ είναι ο καλύτερος πλέι-μέικερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών.

«Θα ήθελα να μην πηγαίνω σε συγκρίσεις. Όταν ολοκληρώνει κάποιος την πορεία του μόνο. Θα σας πω το εξής... Για μένα οι παίκτες, στο μυαλό ενός προπονητή, μετρώνται στην εμπιστοσύνη που τους έχεις. Δηλαδή, όταν βάζεις κάποιον μέσα, πόσο άνετα νιώθεις με αυτό το πράγμα. Στον Τόμας έχουμε εμπιστοσύνη ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, ξέρουμε ότι θα προσπαθήσει να εκτελεί το πλάνο του προπονητή, δεν θα πάει να κάνει του κεφαλιού του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τη θέση αυτή» ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού στη Media Day των Πειραιωτών ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαλένθια (16/12, 21:15, LIVE από το Gazzetta).