ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της νίκης επί του Αμαρουσίου

Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε την παρακάμερα από τη νίκη του στο Μαρούσι, δίνοντας έμφαση στον κόσμο του που γέμισε το πέταλο στο κλειστό του «Αγίου Θωμά».

Με μια κυριαρχική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Αμαρουσίου με 97-87, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, παρόλο που αγωνιζόταν εκτός έδρας, είχε στο πλάι της εκατοντάδες φίλους του δικεφάλου που βρέθηκαν στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών της.

Μάλιστα, τα βλέμματα… τράβηξαν οι δύο νεοαποκτηθέντες παίκτης του ΠΑΟΚ, Άλεν και Ταϊρί που πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Δείτε την παρακάμερα:

@Photo credits: yotube/paokbc
     

