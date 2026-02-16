Ο Κάμερον Πέιν αφήνει την Παρτίζαν και επιστρέφει στο NBA για να αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν, με τους Σέρβους να παίρνουν αποζημίωση 1.8 εκατομμύρια ευρώ.

Απίθανες είναι οι εξελίξεις στις τάξεις της Παρτίζαν, καθώς ο Κάμερουν Πέιν αποχωρεί από το Βελιγράδι και θα επιστρέφει για να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Συγκεκριμένα έπειτα από δύο μήνες παρουσίας του στον σέρβικο σύλλογο, ο Αμερικανός δεν θα ξανά φορέσει την «ασπρόμαυρη» φανέλα και μετακομίζει στη χώρα του για λογαριασμό των Σίξερς.

Μάλιστα σύμφωνα με το «Telesport», πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου, με την Παρτίζαν να εισπράττει αποζημίωση της τάξεως των 1.8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο παίκτης έχει καταλήξει σε συμφωνία με την ομάδα της Φιλαδέλφεια, όπου θα παίξει μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως, εγχώρια μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι η μεταφορά ξεκίνησε από τον Γιόβαν Μιχαίλοβιτς, υιό του προέδρου των Σέρβων. Ο Κάμερον Πέιν σε 10 παιχνίδια στην EuroLeague μέτρησε κατά μ.ο 12.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Σε 477 αναμετρήσεις στο NBA έχει κατά μ.ο, 7.8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 17.5 λεπτά συμμετοχής.