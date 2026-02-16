Η Παρτίζαν μέσω ανακοίνωσής της άφησε ελεύθερο τον Κάμερον Πέιν, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA για λογαριασμό των Σίξερς.

Ο Κάμερον Πέιν έπειτα από δύο μήνες αφήνει την Παρτίζαν και επιστρέφει στο NBA για να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη για λογαριασμό των Σίξερς.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία των Σέρβων, καθώς θα εισπράξουν αποζημίωση της τάξεως των 1.750.000 εκατομμυρίων ευρώ!

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης η Παρτίζαν ανακοίνωσε πως αποδεσμεύει τον Πέιν και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα.

Αποτέλεσε κομβικός παίκτης κατά το πέρασμά του από τον σέρβικο σύλλογο, αφού ήταν από τους πρωταγωνιστές στην μετά «Ζοτς» εποχή.

Σε 10 παιχνίδια στην EuroLeague μέτρησε κατά μ.ο 12.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ, ενώ στο NBA σε 477 αναμετρήσεις έχει κατά μ.ο, 7.8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 17.5 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Ο Κάμερον Πέιν συνεχίζει την καριέρα του στο ΝΒΑ. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έφτασε στις τάξεις του ασπρόμαυρου κατά τη διάρκεια της σεζόν για να αντικαταστήσει την απουσία του Κάρλικ Τζόουνς με την εμπειρία και την ποιότητά του, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον για τη Φιλαδέλφεια, η οποία στράφηκε στην Παρτίζαν με την επιθυμία να επιστρέψει τον Κάμερον στο NBA».