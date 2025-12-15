Αταμάν: «Πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά»

Ο Εργκίν Αταμάν υπενθύμισε ότι η Φενέρμπαχτσε μετράει έξι σερί νίκες στη EuroLeague, όμως ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος για τον σπουδαίο αγώνα στην Κωνσταντινούπολη.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, ενόψει της αναμέτρησης με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της regular season.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενες ήττες στη EuroLeague, και ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει στον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή της ομάδας.

Μιλώντας για τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, ο Τούρκος προπονητής επισήμανε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι σε καλή κατάσταση, έχοντας κερδίσει τους τελευταίους έξι αγώνες στη EuroLeague. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά. Έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες νίκες, έχουμε δύο ήττες. Επομένως, το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, αλλά θα είμαστε έτοιμοι για αυτό».

Και πρόσθεσε: «Το κλειδί αυτού του αγώνα για μένα είναι η επίθεση. Η Φενέρμπαχτσε παίζει κυρίως άμυνα με αλλαγές. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη στην επίθεση και φυσικά να σουτάρουμε σωστά. Ο Τσέντι προπονήθηκε χθες, σήμερα επίσης θα προπονηθεί. Αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην προπόνηση, θα παίξει αύριο».