Παναθηναϊκός: Με Όσμαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Ulker Sports Arena απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της regular season, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες.
Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει στον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή των «πράσινων» στην Κωνσταντινούπολη, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Τούρκου προπονητή, σε αντίθεση με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης.
Ο Όσμαν αγωνίστηκε για τελευταία φορά στη EuroLeague στις 20 Νοεμβρίου απέναντι στην Dubai Basketball, όπου υπέστη διάστρεμμα.
Φέτος μετράει 13.4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 11 συμμετοχές στη διοργάνωση.
