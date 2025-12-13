Ο Σάσα Ομπράντοβιτς στάθηκε στα διαιτητικά κριτήρια και στο γεγονός ότι δεν ήξερε πώς να αντιδράσει και τι να κάνει μέσα κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπορεί να προηγήθηκε με 16 πόντους διαφορά στο ντέρμπι του Βελιγραδίου για την 15η αγωνιστική της Euroleague ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα έως το τέλος με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα από την Πατρτίζαν με 79-76.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στα διαιτητικά κριτήρια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Παρτίζαν κέρδισε, εμείς χάσαμε. Δεν καταφέραμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας στο τελευταίο δεκάλεπτο και, για πρώτη φορά, δεν ήξερα τι να κάνω», δήλωσε αρχικά ο προπονητής του Ερυθρού Αστερα και συνέχισε:

«Αυτό το παιχνίδι δεν διαφέρει από κανένα άλλο. Είναι πιθανό να χάσεις έναν αγώνα. Δεν είχαμε κακή προσέγγιση. Μετά το ματς έδωσα μόνο συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Αν δεν καταφέρεις να προσαρμοστείς στα διαιτητικά κριτήρια στο τελευταίο δεκάλεπτο, τότε μπορείς να χάσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε αν θα μπορούσαμε να κλείσουμε καλύτερα τα ριμπάουντ ή να περιορίσουμε τον Ουάσινγκτον. Ρεαλιστικά, παίξαμε καλά και αξίζαμε τη νίκη».

Όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει εκ νέου τη δήλωσή του περί αδυναμίας προσαρμογής στη διαιτησία, είπε: «Δεν χρειάζεται να απομονώνουμε μόνο ένα στοιχείο, ειδικά σε εκτός έδρας παιχνίδι. Μπορούμε να μιλήσουμε και για τον έλεγχο των συναισθημάτων, αλλά δεν πρόκειται για τραγωδία. Γιατί είναι αυτή η πιο δύσκολη ήττα; Στην πραγματικότητα είναι μια ήττα όπως όλες οι άλλες και συνεχίζουμε».