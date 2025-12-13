Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε ειδική αναφορά στα 19 επιθετικά ριμπάουντ της Μπαρτσελόνα και στο γεγονός ότι δεν πρέπει να μένει κάποιος στο προσωπικό του σκοράρισμα.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με... κάτω τα χέρια στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα με 98-85, κάτι που δεν άφησε καθόλου ικανοποιημένο τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η ομάδα του στο «Palau Blaugrana».

Οι Καταλανοί «κατέβασαν» 19 επιθετικά ριμπάουντ, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο Έλληνας τεχνικός: «Εμείς είχαμε 19 αμυντικά ριμπάουντ, όσα και τα δικά τους επιθετικά. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα η ένδειξη της θέλησης και της έντασης, του αγωνιστικού πνεύματος» σχολίασε σχετικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και συνέχισε:

«Παίξαμε πολύ άσχημα, ειδικά στην άμυνα. Αποτύχαμε σε όλα όσα προέβλεπε το πλάνο του αγώνα μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχει σημασία να βάζεις 20 πόντους και να είσαι χαρούμενος, αλλά να έχεις το πνεύμα του νικητή και να κάνεις τα λιγότερο εντυπωσιακά πράγματα, ώστε να μπορείς να κερδίζεις».