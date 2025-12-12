Ταλαιπωρία περίμενε την αποστολή της Ζάλγκιρις, στην επιστροφή της από το Παρίσι στο Κάουνας, αφού το αεροπλάνο τους, υπέστη βλάβη.

Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Παρί (108-105) σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, στο Παρίσι, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Ωστόσο στην επιστροφή της λιθουανικής ομάδας από το Παρίσι στο Κάουνας, ενημερώθηκε πως το αεροπλάνο υπέστη μάλλον βλάβη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αποστολή της Ζάλγκιρις να περιμένει για περισσότερο από δύο ώρες στο αεροδρόμιο.

Αυτό προκάλεσε την ταλαιπωρία των παικτών, αλλά και ολόκληρης της αποστολής, αφού περίμεναν για περισσότερο από δύο ώρες στο αεροδρόμιο της γαλλικής πρωτεύοσας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ζάλγκιρις:

«Η Ζαλγκίρις έμεινε στο Παρίσι για περισσότερο χρόνο από το προγραμματισμένο. Αντί για την προγραμματισμένη πτήση της στις 13:00, η ​​ομάδα περιμένει τώρα ένα αεροπλάνο αντικατάστασης, το οποίο αναμένεται να φτάσει στη Γαλλία σε περίπου δύο ώρες. Μόλις προσγειωθεί, το αεροπλάνο θα προετοιμαστεί αμέσως για την πτήση επιστροφής στο Κάουνας».

