Οι Μιλγουόκι Μπακς φέρεται να έχουν κάνει ήδη διερευνητική επαφή για το status του Ζακ Λαβίν!

Την ώρα που «φουντώνουν» τα σενάρια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την πιθανότητα του trade σε άλλη ομάδα του NBA, οι Μιλγουόκι Μπακς «ψάχνουν» περιπτώσεις παικτών από το «πάνω ράφι» της λίγκας προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ τους ενόψει της συνέχειας.

Ένας από αυτούς είναι και ο Ζακ Λαβίν των Σακραμέντο Κινγκς, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από τα «Ελάφια» σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε ο Σαμ Έιμικ τους «New York Times» και στο «The Athletic». Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Μπακς έκαναν πρόσφατα την επαφή προκειμένου να προσεγγίσουν την κατάσταση του 30χρονου γκαρντ ωστόσο υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο.

Και αυτό δεν είναι άλλο από το «παχυλό» του συμβόλαιο το οποίο του αποφέρει την τρέχουσα σεζόν 47.4 εκατομμύρια δολάρια ενώ υπάρχει και player option το καλοκαίρι του 2026 για άλλα 48.9 εκατομμύρια δολάρια. Κάτι που αποτελεί τροχοπέδη στην οποιαδήποτε προσέγγιση των Μιλγουόκι Μπακς, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχουν ούτε τα κατάλληλα ανταλλάγματα για να «ματσάρουν» το συμβόλαιο, αλλά ούτε και τα draft picks.

Πάντως το ενδιαφέρον είναι δεδομένο και μένει να δούμε εάν και εφόσον μετουσιωθεί σε συγκεκριμένη πρόταση στην οποία μπορεί να εμπλακεί και τρίτη ομάδα.