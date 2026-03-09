Με νίκες συνέχισε την πορεία της η Αρμάνι αφού επικράτησε δύσκολα με 88-86 της Καντού. Kορυφαίος ο Ρίτσι.

Στο 15-5 ανέβηκε η Αρμάνι μετά τη νίκη της με 88-86 επί της Καντού. Πριν λίγες μέρες το σύνολο του Ποέτα πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπελλού Ιταλίας.

Για τους νικητές o Λεντέι είχε 14 πόντους, ο Ρίτσι μέτρησε 22 πόντους, o Mπολμάρο είχε 16 και ο Σιλντς πρόσθεσε 15. Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπαλό ήταν ο κορυφαίος και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ. Στους 15 σταμάτησε ο Έρικ Γκριν.

Στις 13/3 παίζει με την Μακάμπι για τη Euroleague στο Μιλάνο στην προσπάθεια που κάνει για να προλάβει το play in της διοργάνωσης και να διεκδικήσει μια θέση στα playoffs.