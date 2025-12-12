Ο Μουσταφά Φαλ βρίσκεται στην Βαρκελώνη και θα βρεθεί στο πλευρό των συμπαικτών του στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (12/12, 21:30).

Ο Μουσταφά Φαλ θα βρεθεί δίπλα στους συμπαίκτες του για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (21:30), με τον Γάλλο να ταξιδεύει στην Βαρκελώνη.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Μουστάφα Φαλ τραυματίστηκε και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με τον Γάλλο να ταξιδεύει για αυτό τον λόγο στη Μαδρίτη, προκειμένου να κάνει την επέμβαση σε εξειδικευμένο ιατρό.

Έτσι, είχε βρεθεί και αυτές τις μέρες στην Μαδρίτη, προκειμένου ο γιατρός να δει την πρόοδό του, με τον ίδιο να κάνει ακόμη ένα ταξίδι, ώστε να βρεθεί δίπλα στους συμπαίκτες του στην Βαρκελώνη.

Ο Μουσταφά Φαλ βρέθηκε την Πέμπτη (11/12) στην Βαρκελώνη, μένοντας στο ξενοδοχείο της ομάδας του Πειραιά. Δεν παρακολούθησε το πρωινό χαλάρωμα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», όμως το βράδυ της Παρασκευής (12/12, 21:30) θα βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, ώστε να στηρίξει τους συμπαίκτες του.

Στην συνέχεια, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή, ο Μουσταφά Φαλ θα επιστρέψει στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχίσει τις θεραπείες του στο ΣΕΦ.

