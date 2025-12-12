Φενέρμπαχτσε: Sold - out η αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό
Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (16/12, 21:45), στην Κωνσταντινούπολη, ενόψει της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Η τούρκικη ομάδα ανακοίνωσε sold-out την αναμέτρηση με τους «πράσινους», τέσσερις μέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.
Μάλιστα, πρόκειται για το δεύτερο σερί sold-out, που ανακοινώνει η Φενέρμπαχτσε, μετά το παιχνίδι με την Αναντολού Εφές (14/12), για το πρωτάθλημα Τουρκίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:
SOLD OUT! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 12, 2025
14 Aralık Pazar günü 20.30'da Anadolu Efes, 16 Aralık Salı günü ise 20.45'te Panathinaikos Aktor'u konuk edeceğimiz maçların tüm biletleri tükenmiştir! 🙌
Öğrenci tribünü biletleri ilgili maç gününden bir gün önce (13 Aralık Cumartesi Anadolu Efes ve 15 Aralık… pic.twitter.com/gUsKPvvZz3
