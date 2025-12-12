Η Φενέρμπαχτσε, ανακοίνωσε sold-out την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (16/12, 21:45), στην Κωνσταντινούπολη, ενόψει της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η τούρκικη ομάδα ανακοίνωσε sold-out την αναμέτρηση με τους «πράσινους», τέσσερις μέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Μάλιστα, πρόκειται για το δεύτερο σερί sold-out, που ανακοινώνει η Φενέρμπαχτσε, μετά το παιχνίδι με την Αναντολού Εφές (14/12), για το πρωτάθλημα Τουρκίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε: