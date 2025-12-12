Με τον πύργο του περνάει από Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βαρκελώνη προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αγωνίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ. Η αναμέτρηση αναβλήθηκε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην Ελλάδα και δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Πλέον οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν πότε θα υποδεχθούν τους πρωταθλητές Ευρώπης κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει στις 30 Δεκεμβρίου.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα βέβαια έδωσε ένα δυνατό παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα την Κυριακή (7/12) απέναντι στην ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό 2ο δεκάλεπτο (33-12) που ήταν αρκετό για να τους δώσει τη νίκη με 100-93.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ με 31 πόντους ενώ για τον Ολυμπιακό ο Νιλικίνα είχε 14 πόντους σε 17:03 λεπτά συμμετοχής.

Στη Euroleague ο Ολυμπιακός προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα του με 91-80 με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα και έχει πέσει στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-5 αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο. Στα 4 τελευταία παιχνίδια του έχει σκοράρει πάνω από 80 πόντους και το Over 167.5 Πόντοι στην αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.97 στη Novibet.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ψάχνει μία μεγάλη εμφάνιση και μπορεί να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στη νίκη. Το Over 1.5 εύστοχα τρίποντα του «ερυθρόλευκου» άσου βρίσκεται σε απόδοση 1.66 στη Novibet.

Από κοντά και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που θα πάρει και μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ο Σέρβος άσος αποτελεί τη βασική επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα στη θέση 5 και το να έχει Over 19.5 Πόντοι & Ριμπάουντ προσφέρεται σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Από την άλλη η Μπαρτσελόνα πήρε ένα εμφατικό διπλό (89-79) στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και συνέχισε την ανοδική της πορεία στη διοργάνωση. Ο Κλάιμπερν με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «μπλαουγκράνα» οι οποίοι είδαν τον Μπριθουέλα να προσθέτει άλλους 17 σε μόλις 13:59 λεπτά συμμετοχής.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πέτυχε τη 2η σερί της νίκη και «πάτησε» την πρώτη 6αδα με ρεκόρ 9-5. Για το πρωτάθλημα «διέλυσε» με 102-71 την Ανδόρα και προσπαθεί να πάρει τα πάνω της και εντός συνόρων όπου μετράει ήδη 4 ήττες σε 9 παιχνίδια.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ